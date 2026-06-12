Имам развя знамето на "Ислямска държава"
Скандална снимка на 27-годишен мюсюлманин със знамето на "Ислямска държава" взриви интернет. Фотосът на Ремзи Хасан, който се определя като имам на Ха...
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Скандална снимка на 27-годишен мюсюлманин със знамето на "Ислямска държава" взриви интернет. Фотосът на Ремзи Хасан, който се определя като имам на Ха...