Дават още 37,5 млн. за заетост и лични асистенти
София. Допълнителни 37,5 млн. лева ще бъдат осигурени за програмите „Подкрепа за заетост" и „Личен асистент" по Оперативна програма „Развитие на човеш...
Следете всички новини, анализи и коментари за Развитие На Човешките Ресурси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Допълнителни 37,5 млн. лева ще бъдат осигурени за програмите „Подкрепа за заетост" и „Личен асистент" по Оперативна програма „Развитие на човеш...
Кърджали. През януари 109 ученици от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" в Кърджали, участващи в проект по Оперативна програм...
Близо 30,5 млн. лв. са спестени по европрограмата "Развитие на човешките ресурси" и ще бъдат дадени като безвъзмездна помощ за образование и заетост,...