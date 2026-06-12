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Разсекретяват доклада за КТБ

Разсекретяват доклада за КТБ

Докладът за фалита на КТБ ще бъде разсекретен. Това решиха депутатите, приемайки на второ четене промените в закона за банковата несъстоятелност, внес...

14 април | 10:26
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