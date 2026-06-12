Прокуратурата създава собствено звено за разследване
София. Прокуратурата ще създаде собствено звено за разследване, обяви пред Нова ТВ главният прокурор Сотир Цацаров. Той се закани новото звено да ско...
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София. Прокуратурата ще създаде собствено звено за разследване, обяви пред Нова ТВ главният прокурор Сотир Цацаров. Той се закани новото звено да ско...