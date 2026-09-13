Нови факти за Разпятието. Тайната история
Съпругата на Пилат Понтиски моли за живота на Спасителя, канонизирана е за светица
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Съпругата на Пилат Понтиски моли за живота на Спасителя, канонизирана е за светица
На Велики петък християните съпреживяват страданията на Исус Христос
Ръкописи попълниха дупки в Библията
Дни на дълбок мрак, както и на бдително очакване
Величко Карабоюков за пореден път хвана разпятието във водите на Арда
През Средновековието се въртял пазар на реликви Християни разделили Дървото на три - между Йерусалим, Рим и Константинопол В базиликата Санта Кроче...
Пилат си мие ръцете. Иисус Христос пред Пилат Понтийски. Стенопис от 1546 г. от Теофан Критски в Манастира Ставроникита
Хиляди се стичат към храмовете ни, в които има елементи от Животворния кръст София с 3 парченца, миряни се молят пред светинята в Бургас, Пловдив и Л...
Митничар от Свиленградската митница извади разпятието на Йордановден от река Харманлийска. 27-годишният Владимир Чолаков се хвърли в ледената вода кра...
Благоевград. Тази година трябва да е много добра и успешна за петричанина Георги Котрулев. Мъжът откри на третия ден загубения кръст във водите на рек...