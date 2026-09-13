Удариха крадци на питейна вода, разкриха уникални изобретения
На нарушителите са съставени актове, а наказателният кодекс предвижда глоба до 10 000 лева и до 5 години лишаване от свобода
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На нарушителите са съставени актове, а наказателният кодекс предвижда глоба до 10 000 лева и до 5 години лишаване от свобода
Кампанията „Без разхищение – с голямо намаление“, която стартира през миналия септември насочва вниманието към проблема с разхищението на храна
Българската хранителна банка, партньор на инициативата, посочва, че по данни на Европейската комисия средногодишното количество на разхищаваната храна...
Кметската администрация в Хасково спря близо 200 телефона, които са били на общински служители и като служебни в различни общински предприятия. До отн...
Винаги ще даваме адекватен отговор на антируските действия, обяви президентът Руският президент Владимир Путин е пръснал над 100 млн. паунда (около 1...
Хасково. Водна полиция ще дебне за разхищения на живителна течност от чешмите. Водното дружество в Хасково вече пусна наказателни отряди, които на про...