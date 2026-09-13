Жени Калканджиева и съпругът й се събраха за РД на малкия

София. Жени Калканджиева и съпругът й Тачо отпразнуваха заедно със сина си Жорко 4-тия му рожден ден. Двамата решиха да посрещнат празника в тесен кръ...