Равин върна скътани в бюро 98 000 долара
Равин от американския град Ню Хейвън се прочу в щата Кънектикът с благородна постъпка. Той върна 98 000 долара на собственика им. Ноа Мурофф открил па...
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Равин от американския град Ню Хейвън се прочу в щата Кънектикът с благородна постъпка. Той върна 98 000 долара на собственика им. Ноа Мурофф открил па...
Разград. Шестотин ортодоксални евреи от целия свят, между които и посланикът на Израел у нас Шаул Камиса, се поклониха пред гроба на равина легенда Е...
Никопол. Главният равин на държавата Израел рав Йона Мецгер обеща светло бъдеще за крайдунавския град заради миналото му. В него през 16 в. живял авто...