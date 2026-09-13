Борят стереотипите за равенството между мъже и жени в Евросъюза
Все още широко разпространени в Европейския съюз са стереотипите, свързани с пола
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Все още широко разпространени в Европейския съюз са стереотипите, свързани с пола
Финтех секторът традиционно е доминиран от мъжете
Велико Търново. България и Румъния заемат последните две места в класация на Европейския съюз по показателите за равенство между половете и реализация...