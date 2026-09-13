Кралят на абсурда в „Сфумато“
Гледаме "О, щастливи дни" на Бекет с Рашко Младенов и Светлана Янчева
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Гледаме "О, щастливи дни" на Бекет с Рашко Младенов и Светлана Янчева
Рашко Младенов гостува в Младежкия театър като жертвата в „Той е дяволът“
Рашко и Косьо Цеков от ФСБ играят артисти в старчески дом - единият е с актьорска пенсия, а на другия документите са му изчезнали в Концертна дирекци...
Вече няма нито един свободен билет за "Ла" – спектакълът на Рашко Младенов и Косьо Цеков от ФСБ, с който министърът на културата в служебното правител...
Течащият покрив на Националната библиотека, конфликтът между БНР и "Мюзикаутор" за авторските права, ревизия на харчовете и работата на министерството...
Благоевград. Благоевградският театър и Камерна опера представят премиерно тази вечер от 19.00 часа „Двамата невронци" на гости на Благоевградска филх...
Благоевград. Сесията на ОбС – Благоевград стартира с изказване на директора на Драматичен театър „Никола Вапцаров" Рашко Младенов. Той се представи оф...
В сряда Надежда Асенова подаде оставка