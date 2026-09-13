Адвокат Рангелов: Управляващите преиграха с "Магнитски"
Властите у нас реагираха с икономически санкции срещу български стопански субекти на закон, който действа единствено на територията на САЩ, каза юрист...
Следете всички новини, анализи и коментари за Рангелов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Властите у нас реагираха с икономически санкции срещу български стопански субекти на закон, който действа единствено на територията на САЩ, каза юрист...
Димитър Рангелов се завърна при "белите" с договор за 1 година
Българинът записа 74 минути срещу "баварците"
Селекционерът на националния отбор по футбол на България Ивайло Петев извика нападателя Димитър Рангелов към групата от 24 футболисти, които ще се изи...
София. Спас Делев и Димитър Рангелов се завърнаха в националния отбор. Двамата нападатели получиха повиквателни за квалификациите с Италия (6 септемв...
Базел. Рангелов вбеси "Базел" преди реванша с "Лудогорец" от Шампионската лига. В мач от швейцарското първенство тимът на българския нападател "Люцерн...