Всичко за Рангелов

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Рангелов вбеси "Базел"

Рангелов вбеси "Базел"

Базел. Рангелов вбеси "Базел" преди реванша с "Лудогорец" от Шампионската лига. В мач от швейцарското първенство тимът на българския нападател "Люцерн...

25 август | 22:45
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