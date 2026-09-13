Четирима убити при терористичен акт в Ерусалим
Ерусалим. Четирима души са убити при въоръжено нападение в синагога в Ерусалим, съобщи BBC. Осем човека са били ранени, след като двама души са нахлул...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ранени.. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ерусалим. Четирима души са убити при въоръжено нападение в синагога в Ерусалим, съобщи BBC. Осем човека са били ранени, след като двама души са нахлул...
Британецът, който обезглави двама сънародници и двама американски заложници, държани от „Ислямска държава", е бил ранен при американски въздушен удар,...
Бургас. Петима души са ранени вследствие на газов взрив в автосервиз в Айтос. Пострадалите са без опасност за живота, информира БНР. Според полицият...