3,9% дефицит заложен в Бюджет 2021
Има и възможност за теглене на нов дълг до 4,5 милиарда лева догодина
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Има и възможност за теглене на нов дълг до 4,5 милиарда лева догодина
ЕК удължи Временната рамка до 2021
Половината студенти нямали полза от стажовете си Медиците влизат с най-висок успех и учат и най-много през следването Рейтинговата система на българ...
София. Създава се независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, наречен Фискален съвет. Този проект одобри правителството днес...
Необичайна снимка в рамка получи като подарък Юсейн Болт след финала на 200 м в Москва. Лично известният фотограф от АFP Оливър Молин дари атлета със...