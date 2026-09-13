В „Рамбо 5“ имало още отвличания и жестокост
Черновата за сценария на „Последна кръв“ била по-интересната
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Черновата за сценария на „Последна кръв“ била по-интересната
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