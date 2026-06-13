Бащата на Ралица не отишъл на погребението й
"Опитахме се да я свестим, но лицето й беше посиняло, а от устата й излизаше пяна" разказа Добрин Пасков, който е закарал 18-годишната Ралица Русева,...
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"Опитахме се да я свестим, но лицето й беше посиняло, а от устата й излизаше пяна" разказа Добрин Пасков, който е закарал 18-годишната Ралица Русева,...