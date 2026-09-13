Имало опити за политизиране в адвокатурата
Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова коментира напрежението и острите критики от страна на адвокати към начина, по който се ръков...
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Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова коментира напрежението и острите критики от страна на адвокати към начина, по който се ръков...
Плевен. „Законът за адвокатурата от 2004 година не отговаря на съвременната обществено-икономическа обстановка и се налага в най-скоро време да бъде о...
София. Няма неотворени избирателни секции в страната. Това каза говорителката на ЦИК Ралица Негенцова пред БГНЕС. Тя обясни, че ЦИК все още събира да...
Ралица Негенцова вече е негов председател
Трябва да осигурим сигурност, каквато законът не е предвидил, каза Негенцова