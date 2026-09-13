Ракия менте отне живота на майка и син
Майка и син са открити мъртви в семейното им жилище в ямболския квартал "Каргона". Една от версиите е, че двамата са починали след употреба на фалшив...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ракия Менте. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Майка и син са открити мъртви в семейното им жилище в ямболския квартал "Каргона". Една от версиите е, че двамата са починали след употреба на фалшив...
Приключи кампанията сред мюсюлманите и християните в Якоруда за събиране на средства за курбан след нелепата смърт на петима млади мъже, които пили ра...
Семейство от Плевен се нужда от 3 000 паунда, за да прибере починалото си дете от чужбина. 17-годишният Даниел Димитров се лекувал от рак в Англия, но...
Осемте оцелели мъже в Якоруда, които пиха отровна ракия, настояват местният бизнесмен Тайфи Мекльов да си понесе наказанието за разпространението на м...
Мъж на над 50 години бе повален 2 дни след употребата на ракията – менте в Якоруда и също се озова в късния следобед във вторник в благоевградската бо...