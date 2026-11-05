Странна ситуация с убиеца на кученцето
Йордан Атанасов е обвинен, че е проявил особена жестокост
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Йордан Атанасов е обвинен, че е проявил особена жестокост
Служителят на МВР е бил открит прострелян
София. Ако в последния момент се сетите, че нямате паспорт, а сте планирали Нова година на Сейшелите, спокойно. Всички служби за издаване на български...