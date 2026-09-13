3,7 млн. вложени в детски градини в район Витоша
Над 80 млн. лв. инвестираме в образование - строителство и ремонт на детски градини и училища
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Над 80 млн. лв. инвестираме в образование - строителство и ремонт на детски градини и училища
Инж. Валери Йорданов е роден на 20 декември 1960 г. в Перник. Завършил Висше военно-общовойсково училище „Васил Левски", Велико Търново, обучавал се е...
И районните кметове да могат да се борят за европроекти, предлага Теодор Петков Инж. Теодор Петков е роден през 1975 г. в София. Има магистратура по...
София. Въвежда се временна забрана за движение в участъци от столичния район "Витоша", съобщиха от пресцентъра на Столична Община. От 6.00 ч днес до...
София. Бившият директор на СДВР Валери Йорданов беше избран от Столичния общински съвет за кмет на район Витоша. Той ще поеме поста от Стойко Дуков, к...
София. Бившият шеф на СДВР Валери Йорданов ще стане кмет на район "Витоша". Това трябва да гласува Столичният общински съвет в четвъртък. Предложение...