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Йорданов ще става кмет

Йорданов ще става кмет

София. Бившият шеф на СДВР Валери Йорданов ще стане кмет на район "Витоша". Това трябва да гласува Столичният общински съвет в четвъртък. Предложение...

16 юли | 20:40
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