Откриха конете на Хитлер
Открити са двата бронзови коня, украсявали преди време входа на райхсканцеларията на Адолф Хитлер, съобщи BBC. Скулптурите били открити след няколко...
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Открити са двата бронзови коня, украсявали преди време входа на райхсканцеларията на Адолф Хитлер, съобщи BBC. Скулптурите били открити след няколко...
Сталин нарежда кой да е флагът на победата и кои да са героите Кирил Янев е роден в Ахтопол в семейство на бежанци от Одринска Тракия. Бил е журналис...