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Откриха конете на Хитлер

Откриха конете на Хитлер

Открити са двата бронзови коня, украсявали преди време входа на райхсканцеларията на Адолф Хитлер, съобщи BBC. Скулптурите били открити след няколко...

21 май | 11:14
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