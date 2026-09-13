"Ало, ало" терор за играч на "Ливърпул"
Чакат нова оферта на "Сити" за Стърлинг Младата звезда на "Ливърпул" Рахим Стърлинг е бил подложен на ужасяваща расистка атака от феновете на тима, р...
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Чакат нова оферта на "Сити" за Стърлинг Младата звезда на "Ливърпул" Рахим Стърлинг е бил подложен на ужасяваща расистка атака от феновете на тима, р...
"Манчестър Юнайтед" може да направи сензационен опит да привлече Рахим Стърлинг от вечния враг "Ливърпул". За последно футболист е преминал директно о...
Треньорът на "Реал" М Карло Анчелоти сложи край на слуховете, че тимът ще вземе младата звезда на "Ливърпул" Рахим Стърлинг. "Всеки ден чета, че даде...