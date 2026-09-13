Концерт-спектакълът "Live on Broadway" с Рафи Бохосян ще бъде представен в Бургас на 6 ноември
Музикалното събитие на Държавна опера Русе събира едни от най-великите мюзикъли за всички времена
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Музикалното събитие на Държавна опера Русе събира едни от най-великите мюзикъли за всички времена
Феновете започнаха със спекулациите
Маги Халваджиян издаде един от участниците
Близки на Гала ще участват в шоуто
Победителят в „Като две капки вода“ 9 и танцьорката първо били само приятели
Певецът феноменално се превъплъти във Васил Найденов
Бохосян отбеляза поредна победа на крачка от полуфинала на шоуто
Певецът отново се включи от дома си
Певецът е под домашна карантина след контакт със заразен
Певецът спечели втория лайв на "Като две капки вода" с образа си на Бритни Спиърс
Временното класиране обаче води Фики
Синът й Рафи няма да успее да се върне от Америка за 52-ия рожден ден на майка си
10 неща, които не знаем за... Съдбата ми се усмихва винаги когато трябва, твърди певецът 1. Рафи бе водещ на наградите на "БГ Радио" за българска му...
Рафи качи 200-килограмов роял на върха на небостъргач в центъра на София. Повод за този героизъм са снимките на новата му песен "Намери ме". Това е пъ...
Звездата на българската музика и победител в първия сезон на X фактор-България - Рафи, ще е водещ на тазгодишното издание на музикалните награди на БГ...
16 милиона долара събраха досега Над 400 звезди влязоха в кампанията Ice bucket challenge Като мексиканска вълна и в стил "Предай нататък" се разрас...
Бургас. 17-годишен ученик от Търговската гимназия загина нелепо в тежка катастрофа в Бургас. Инцидентът е станал малко след полунощ на 1 март. Загинал...
Новият маратон стартира в понеделник по Нова
Васко Василев посрещна рождения си ден в Лондон
Бургас. Рафи Богосян, първият X factor, който спечели и шоуто "Като две капки вода", се оплака в мрежата, че са разбили чисто новото му возило. "Е, т...