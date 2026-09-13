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Рафи снима нов клип

Рафи снима нов клип

Рафи качи 200-килограмов роял на върха на небостъргач в центъра на София. Повод за този героизъм са снимките на новата му песен "Намери ме". Това е пъ...

21 март | 5:05
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