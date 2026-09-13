Всичко за Рафаел Бенитес

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Последни новини Спорт
Бенитес поема "Реал"

Бенитес поема "Реал"

Новият треньор на Реал Мадрид е Рафаел Бенитес. От 14 часа (българско време) той ще бъде предствен официално, съобщиха от ръководството на испанския т...

03 юни | 10:57
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Бенитес в "Наполи" до пенсия

Бенитес в "Наполи" до пенсия

Президентът на "Наполи" Аурелио Де Лорентис се срещна с Рафаел Бенитес, за да обсъдят бъдещето на треньора начело на "неаполитанците". Рафа очаквал до...

06 май | 20:50
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Рафа поема "Наполи" в нета

Рафа поема "Наполи" в нета

Неапол. "Наполи" ще има нов треньор и той се казва Рафаел Бенитес. Вчера сутринта неаполитанците се разделиха официално с Валтер Мадзари, а веднага с...

20 май | 20:50
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