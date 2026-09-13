Рафаел Бенитес призна за Ливърпул
Испанецът пое „мърсисайдци“ през 2004 г.
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Испанецът пое „мърсисайдци“ през 2004 г.
Испанец проявява интерес към позицията и ще преговаря с федерацията на "янките"
"Лестър" постигна нов успех по пътя си към титлата във Висшата лига. "Лисиците" биха "Нюкасъл" с 1:0 в двубоя от 30-ия кръг. Така селекцията на Кладуи...
Рафаел Бенитес ще получи тлъст бонус, ако задържи "Нюкасъл" при големите пари във Висшата лига, твърди "Таймс". В договора, който испанецът подписа,...
"Нюкасъл Юнайтед" представи новия си треньор - Рафаел Бенитес. Испанецът е подписал договор за три години. Клубът също така представи и помощниците н...
Босът на "Реал" Мадрид Флорентино Перес заяви, че старши треньорът Рафаел Бенитес се ползва с пълното доверие на клуба. 55-годишният Перес даде специа...
Хулигани се изгавриха с автобуса на "белите" Треньорът на "Реал" М Рафаел Бенитес бе сринат от критики след нулевото равенство с новака "Спортинг" (Х...
Жозе Моуриньо обича да води медийни войни с други специалисти. Този път под мерника на португалския специалист попадна по-различна жертва. Става дума...
Новият треньор на Реал Мадрид е Рафаел Бенитес. От 14 часа (българско време) той ще бъде предствен официално, съобщиха от ръководството на испанския т...
Рафаел Бенитес е подписал тригодишен договор с "Реал" Мадрид, съобщава вестник "АС". Спецът ще прибира по четири милиона на година, твърди още испанск...
Рафаел Бенитес обяви официално днес, че напуска "Наполи" в края на настоящия сезон. Испанецът е спряган за наследник на Карло Анчелоти начело на "Реал...
Рафаел Бенитес на 99% вече е сигурен за треньорския пост в Реал Мадрид, обяви агентът на ФИФА Ернесто Бронзети, запознат отлично с делата на водещите...
Президентът на "Наполи" Аурелио Де Лорентис се срещна с Рафаел Бенитес, за да обсъдят бъдещето на треньора начело на "неаполитанците". Рафа очаквал до...
Неапол. Мениджърът на Наполи Рафаел Бенитес заяви, че отборът му е "само на 75 процента", но все пак заяви, че е готов да се изправи срещу лидера в Се...
Неапол. Рафаел Бенитес официално бе обявен за новия наставник на "Наполи" от президента на клуба Аурелио Де Лаурентис. Босът съобщи новината чрез Twit...
Неапол. Рафаел Бенитес ще бъде новия треньор на "Наполи", това обяви президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис. Бившият мениджър на "Челси" бе сред н...
Неапол. "Наполи" ще има нов треньор и той се казва Рафаел Бенитес. Вчера сутринта неаполитанците се разделиха официално с Валтер Мадзари, а веднага с...
Лондон. Рафаел Бенитес ще напусне "Челси" след края на сезона, въпреки че "сините" взеха Лига Европа. След успеха над "Бенфика", испанецът разкри, че...