Наглост! Радован Караджич съди Лондон
Не можел да ползва лаптоп в килията
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Не можел да ползва лаптоп в килията
Той беше осъден през 2016 г. на 40 години затвор за геноцида в Сребреница
Издигнаха пред съда в Хага транспарант, сравняващ Караджич с Хитлер
Радован Караджич получи 40 години затвор. За жертвите това е един вид удовлетворение, но с тази присъда не свършва прочитът на миналото. Присъдата ср...
Бившият военновременен лидер на босненските сърби Радован Караджич, който се укриваше 13 години от правосъдието, а след това прекара в Международния т...
Соня Караджич-Йовичевич - дъщерята на обвиняемия в Хага за военни престъпления бивш лидер на босненските сърби и президент на Република Сръбска - Радо...
Хага. В понеделник процесът срещу бившия босненски сръбски лидер Радован Караджич ще влезе своята крайна фаза на Трибунала на ООН за военни престъплен...