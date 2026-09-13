Всичко за Радован Караджич

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Закъсняла справедливост

Закъсняла справедливост

Радован Караджич получи 40 години затвор. За жертвите това е един вид удовлетворение, но с тази присъда не свършва прочитът на миналото. Присъдата ср...

26 март | 7:45
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