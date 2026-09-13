Тушираха борбата като за финал
Националите останаха с 4 медала от игрите С технически туш приключи участието на българските борци на европейските игри в Баку. Надеждата ни за медал...
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Националите останаха с 4 медала от игрите С технически туш приключи участието на българските борци на европейските игри в Баку. Надеждата ни за медал...
Националът по борба свободен стил Радослав Великов (в синьо трико) ще се бори за бронз след 17,00 ч (бъл.вр) днес на първите европейски игри в Баку. Б...
Улан Батор. Радослав Великов влезе за първи път в ролята на треньор и се върна с медал от турнира по свободна борба в Монголия. Отличието спечели носи...