Полският външен министър на визита в Украйна
Видя се с кмета на Лвов
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Видя се с кмета на Лвов
Варшава. Министър-председателят на Полша Доналд Туск все пак получи вот на доверие, а за резултатите от гласуването се предполагаше, че ще са такива,...
Варшава. Излезе скандален запис на външния министър на Полша Радослав Шикорски. Той бе разпространен от вестник "Впрост" и в него ясно се чува как пол...