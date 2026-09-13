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"Радисън" става InterContinental

"Радисън" става InterContinental

Луксозният хотел ще отвори врати през 2017 година Столичният хотел "Радисън" става InterContinental. Eдин от световните водещи хотелски оператори - I...

24 февруари | 21:30
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