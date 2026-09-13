Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини
Следете всички новини, анализи и коментари за Радисън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини
Луксозният хотел ще отвори врати през 2017 година Столичният хотел "Радисън" става InterContinental. Eдин от световните водещи хотелски оператори - I...
Атака срещу ръководството на "Динамо" в хотел "Радисън" готвели хърватски хулигани. Това съобщи пред "Стандарт" източник от МВР, пожелал анонимност. П...
Две от емблемите на столицата смениха собствениците си