Най-радиоактивният град в света! Радват се на невиждан лукс
Как са били омайвани жителите му
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Как са били омайвани жителите му
Морето е по-чисто все повече на север и по-малко на юг
Плевен. Изхвърлени радиоактивни отпадъци на нерагламентирано сметище паникьосаха жителите на плевенското село Брестовец, където полицията отцепи район...