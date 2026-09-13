Депутати в Киев на крака за шефа на българския парламент (СНИМКИ)
Украински народни представители от двете страни на залата разпънаха българския флаг
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Украински народни представители от двете страни на залата разпънаха българския флаг
"Слуга на народа" вероятно ще получи 237 от общо 450 места в Радата
Георги Коларов е доктор по политология, преподава в Икономическия университет - Варна, в Москва е докторант в РУДН "Патрис Лумумба", преподава в МГУ "...