Въвеждат 13-часов работен ден. Ето къде
Освен това се въвежда възможност за четиридневна работна седмица
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Освен това се въвежда възможност за четиридневна работна седмица
Как работниците посрещат новите трудови правила
Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°
Новият премиер на страната Сана Марин иска да подобри баланса между професионалния и личния живот
След векове октомври 2015-та ще остане в историята като първия месец в историята на човечеството, в което хората са се измъкнали от капана на осемчасо...
Извънредното заседание на парламента се провали. Депутатите отново не събраха кворум и към 14 часа работата им бе окончателно прекратена. Само 119 на...
Венецуелските власти приеха във вторник решение да съкратят работното време на държавните служители под 6 часа дневно. Това се прави заради икономия н...