Чакат държавни пари за скъсаната дига на Сазлийка
Комисия от експерти на различни институции, назначена със заповед на старозагорския областен управител, до дни трябва да установи нанесените щети от с...
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Комисия от експерти на различни институции, назначена със заповед на старозагорския областен управител, до дни трябва да установи нанесените щети от с...