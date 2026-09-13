Кой е любимият поет на руснаците? Не е Пушкин
В челната тройка са Пушкин и Лермонтов
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В челната тройка са Пушкин и Лермонтов
Между тях няма нито един поет
Руски изследователи представят невероятна хипотеза със суперлюбопитни доказателства в нейна полза. Според тях Пушкин не е загинал в дуел, а е инсценир...
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