Хоби! Колко струва пурата на Даниел Митов
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Развлечението на политика
Охраната си навлече неприятности заради него
Кубинецът Хосе Кастелар представи рекордно дълга 90-метрова пура, ръчно навита по случай днешния 90-и рожден ден на Фидел Кастро. Тази пура може да до...
1150 долара е цената на най-скъпата пура в света, според класацията на сайта за богаташи bornrich.com. Толкова ще ви струва удоволствието да опитате в...
Нашата работа не може без любов, казва торседор Юдит Торес Тютюневото бижу бе направено само за 45 минути Най-дългата пура не се прави върху бедро...
Най-скъпата пура в света струва 1150 долара. Като всяка луксозна стока Gurkha Black Dragon не може да се намери навсякъде, а се предлага само в най-ел...