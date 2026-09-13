Кирил Петков - случайният политик
Ръси небивалици в ефир, за да замаже задкулисните си договорки
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Ръси небивалици в ефир, за да замаже задкулисните си договорки
Той очаква бързи действия, за да има държавни хранителни магазини
Овладяването на незаконните канали явно е било цел № 1 на коалицията на пуделите
Знакови лица на ДБ останаха назад в листите
Скоро в цирковете малки и големи ще гледат номера само с пудели и без лъвове. Това стана ясно от думите на създателя на цирк "Балкански" и шеф на цирк...