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Борисов: Пробваха пуч

Борисов: Пробваха пуч

Има координирана атака срещу правителството, шествието трябваше да е кулминацията и да направят пуч, каза премиерът в Брюксел

21 февруари | 15:05
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