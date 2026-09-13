Катерина Евро: Не съм много хепи
Всичко ще отмине, ще се оправим, казва прочутата актриса
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Всичко ще отмине, ще се оправим, казва прочутата актриса
Филм с участието на куп големи български актьори ще даде старт на четвъртия сезон на Пътуващото лятно кино с БНТ 1. Утре, 24 юли, националната телевиз...
"Опасен чар" е един от знаковите и най-обичани филми в кинопохода
С подвижен екран с размери 14 на 7 метра, модерна дигитална технология и 300 седящи места започна обиколката из страната на пътуващото кино. В сряда в...