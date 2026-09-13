Изложбата, посветена на Търновската конституция, спира и в СтЗ
Експозицията ще бъде открита утре вечер във фоайето на Старозагорската държавна опера от областния управител Гергана Микова.
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Експозицията ще бъде открита утре вечер във фоайето на Старозагорската държавна опера от областния управител Гергана Микова.
Експозицията е подредена в малката зала при художествена галерия „Иван Фунев“ на регионалния исторически музей в града
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