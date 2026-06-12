Един загинал и трима ранени при взрив в МОЛ в Австралия
Пърт. Най-малко един човек е загинал и трима други са ранени при взрив в един от най-големите търговски центрове в австралийския град Пърт, предаде ТА...
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Пърт. Най-малко един човек е загинал и трима други са ранени при взрив в един от най-големите търговски центрове в австралийския град Пърт, предаде ТА...