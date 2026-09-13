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Нов вирус върлува в Европа

Нов вирус върлува в Европа

Нова, смъртоносна и много опасна за хората инфекция регистрираха учени в Европа. Първият случай на заразяване с непознатия досега в Европа вирус е в Д...

06 декември | 19:00
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