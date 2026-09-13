ЕС увеличава производството на свинско
Производството на птиче месо се прогнозира да намалее с 0,9%
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Производството на птиче месо се прогнозира да намалее с 0,9%
Заразено е със салмонела
Замърсяването е в птиче месо от полски производител
Нова, смъртоносна и много опасна за хората инфекция регистрираха учени в Европа. Първият случай на заразяване с непознатия досега в Европа вирус е в Д...
София. Няма наличие на хормони в птичето месо. Това пише в официална позиция на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по повод твърден...