Извадиха птичето гадател на траките
Жрец използвал оракула преди 3500 години, обяви проф. Овчаров Култова птица играчка и специален нож за жертвоприношения показаха за първи път в злато...
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Жрец използвал оракула преди 3500 години, обяви проф. Овчаров Култова птица играчка и специален нож за жертвоприношения показаха за първи път в злато...