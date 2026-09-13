Пожар изпече живи хиляди пилета край Враца
С огнената стихия се борят четири екипа на пожарната от Враца и Криводол
Следете всички новини, анализи и коментари за Птицеферма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С огнената стихия се борят четири екипа на пожарната от Враца и Криводол
Фирмите са принудени да намалят производството
Собственик на птицеферма в Йоркшър установи, че кокошките му снасят повече яйца, когато слушат хитовете на Ед Шийран, пише в. "Дейли мирър", цитиран о...
Фирмата "Птици Василево" ЕООД е подала инвестиционно предложение в добруджанската община Генерал Тошево за изграждане на модерна птицеферма на територ...
Добрич. 130 кокошки и 10 чувала със смески, всеки по 20 кг, са били задигнати от птицеферма в генералтошевското село Василево, съобщиха от полицията...
Момчилград. Изграждането на птицеферма в момчилградското село Багрянка се е превърнала в болна тема за жителите. И хората, и общинарите определят инв...