Всичко за Птицеферма

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Неизвестен обра птицеферма

Неизвестен обра птицеферма

Добрич. 130 кокошки и 10 чувала със смески, всеки по 20 кг, са били задигнати от птицеферма в генералтошевското село Василево, съобщиха от полицията...

23 април | 14:31
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