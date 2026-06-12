Бургас с нов пътен възел за 20 млн. лв.
Днес заедно с кмета на Бургас Димитър Николов открихме пътен възел Запад. Правителството финансира изграждането му с 20 млн. лева. Това обяви премиеръ...
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Днес заедно с кмета на Бургас Димитър Николов открихме пътен възел Запад. Правителството финансира изграждането му с 20 млн. лева. Това обяви премиеръ...
Ще ремонтират 20 км от пътя до светата обител Чрез два пътни възела – „Кочериново" и „Бобошево", ще се осъществява връзката на пътя за Рилския манаст...
Участъкът Белокопитово – Каспичан от автомагистрала „Хемус ще бъде открит днес. Той е и най-големият пътен възел у нас, с разгъната дължина 10 км, как...
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова инспектира строителните дейности на магистрала Хемус най-големия пътен възел в...
Огромна скала, земни маси и отнесен асфалт дебнат шофьори Благоевград. 10-километровото шосе между селата Осеново и Рибново ще бъде затворен за движе...
Проектът за довършване на магистралата влезе в КЗК заради липса на 434 млн. лв. без ДДС Процедурата за проектиране и строителство на участъка от авто...