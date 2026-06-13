Искат ускорение на проекта за модернизация на пътя Видин-Ботевград
Областният управител Момчил Станков призова за координация между институциите, за реализиране на този важен за област Видин и северозапада проект.
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Областният управител Момчил Станков призова за координация между институциите, за реализиране на този важен за област Видин и северозапада проект.