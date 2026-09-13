Ливърпул - ПСВ. Ще продължи ли кризата?
Мачът в Шампионска лига е от 22,00 часа
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Мачът в Шампионска лига е от 22,00 часа
"Ювентус" отнесе ПСВ с 3:1
Шампионите победиха ПСВ с 2:0
ПСВ разплака "нерадзурите", Барса с 1:1 срещу "шпорите"
"Атлетико" (Мадрид) се класира за четвъртфиналите на Шампионската лига, след като надделя с дузпи над ПСВ (Айндховен). Двата отбора не можаха да си вк...
Нападател на тима се стяга за дело за побой Фатален край на полусезона записаха двама от асовете на ПСВ. Вратарят Йерун Цют и Максим Лестиен се прочу...
Класирането на "Манчестър Юнайтед" във фазата на елиминациите е под въпрос след като снощи отборът постигна нулевото равенство с "ПСВ Айндховен". Дву...
"Манчестър Юнайтед" победи "Волфсбург" с 2:1. Двубоят се игра на стадион „Олд Трафорд" и бе от втори кръг в груповата фаза на Шампионска лига (ШЛ). Д...
АДО "Ден Хааг" успя да измъкне точка от шампиона ПСВ в първия кръг на холандското Ередивизи. Двата отбора завършиха при резултат 2:2, а в герой за тим...
През 1940 г. британците разбиват пет пъти по-голяма армия Във войните няма нищо смешно. Но във всяка война има отделни сражения, които са на границат...
Тези дни се навършват 100 г. от началото на Първата световна война. На Запад все още я наричат "Голямата", или "Великата" война. Именно нея, а не - Вт...
Станислав Манолев не попадна в групата на ПСВ за зимния лагер в испанския курорт Гран Канария, пише "Omroep Brabant". Българският национал направи пър...
"Берое" иска гол в Разград, чака рамо от Варна
Агитката обърна гръб на холандците
Ситард. Манолев блести за ПСВ в мач на втория тим на "филипсите". Родният национал се представи на високо ниво в срещата с "Фортуна" (Ситард), която з...
Айндховен. ПСВ пуска Манолев без пари да си търси нов отбор, информира холандският ежедневник "De Telegraaf". Манолев не е играл от дълго време за пър...
Айндховен. В ПСВ продължават да търсят всевъзможни начини, за се отърват от Станислав Манолев. През пролетта българският национал бе пратен под наем в...
Лондон. Станислав Манолев даде говори за официалния сайт на „Фулъм" близо седмица след като сезонът за лондончани в Англия свърши. Според английските...