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Триград с музей на пъстървата

Триград с музей на пъстървата

Атрактивен музей на балканската пъстърва изграждат край родопското село Триград. Експозицията ще показва рекордите по улов на пъстърва, както и препа...

01 октомври | 17:05
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