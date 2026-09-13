Тайната на опитните готвачи. Сьомгова пъстърва с лимонов сос
продукти и начин на приготвяне
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продукти и начин на приготвяне
30 000 нови рибки вече са в река Искър, благодарение на тазгодишното издание на инициативата на Лидл България „Дай шанс на Балканката“
Сред атракциите ще бъде надпиване с минерална вода На празника на града и минералната вода Община Девин за първи път представи официално своя химн. П...
Атрактивен музей на балканската пъстърва изграждат край родопското село Триград. Експозицията ще показва рекордите по улов на пъстърва, както и препа...
София. Над 42 000 едногодишни балкански пъстърви заплуваха в родните реки днес след съвместна кампания на "Лидъл"-България и риболовен клуб "Балканка"...