8 години ужас! Психичноболен тормози цял квартал
В нормативните текстове липсва указание какво трябва да се прави с човек с подобно заболяване
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В нормативните текстове липсва указание какво трябва да се прави с човек с подобно заболяване
От полицията в Сливен потвърдиха тежкия инцидент
Психично болен мъж е скочил от последния етаж на болницата в Тетевен. Инцидентът е станал рано тази сутрин Мъжът е починал на място, съобщи БНТ. Не...
София. Полицията в столицата издирва психичноболния Цветан Василев Петров от софийското село Чепинци. 30-годишният мъж е в неизвестност от 18 юли тази...
Хасково. Психичноболен от Хасково подлуди местната полиция и пожарната. 57-годишният мъж е арестуван и откаран в Центъра за психично здраве в Болярово...
Кърджали. Районният съд в Кърджали присъди психичноболният Фотьо Куртев да бъде подложен на тримесечно задължително лечение в Държавната психиатрична...