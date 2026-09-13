Психично болен се е затворил в апартамента си в Плевен
Мъж с психично заболяване се е барикадирал в жилището си в блок в квартал „Сторгозия", информира plevenzapleven.bg. Информацията бе потвърдена от пре...
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Мъж с психично заболяване се е барикадирал в жилището си в блок в квартал „Сторгозия", информира plevenzapleven.bg. Информацията бе потвърдена от пре...
Полицията откри издирваната Мария Митева от казанлъшкото село Горно Сахрене. 21-годишната била забелязана да се разхожда полугола в района на гробищат...
София. Няма да бъде подведен под отговорност 35-годишният Марчо Жеков, който се вряза с кола в сградата на Турското посолство, тъй като страда от псих...