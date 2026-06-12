Миша Бартън: Исках да съм обикновен човек
Тежестта на славата отведе Миша Бартън в психиатрична клиника, а след това далеч от Холивуд в английската столица. "Имах нужда от време и пространство...
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Тежестта на славата отведе Миша Бартън в психиатрична клиника, а след това далеч от Холивуд в английската столица. "Имах нужда от време и пространство...
Тежък инцидент е станал в психиатричната клиника в Курило. Пациент е в кома и с опасност за живота след сбиване. Д-р Цветеслава Гълъбова, която е дире...
Съдът в Генерал Тошево реши принудително да бъде настанен в психиатрична клиника в Ловеч 19-годишният Димитър Балабанов, който миналата година през ав...