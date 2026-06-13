Всичко за Първи Развод

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Първи развод във Фейсбук

Първи развод във Фейсбук

Върховният съд в Манхатън разреши на жена от Ню Йорк да стане първият човек, който да подаде законно молба за развод чрез Фейсбук-съобщение, писа "Дей...

07 април | 17:40
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