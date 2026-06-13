Първи развод във Фейсбук
Върховният съд в Манхатън разреши на жена от Ню Йорк да стане първият човек, който да подаде законно молба за развод чрез Фейсбук-съобщение, писа "Дей...
Следете всички новини, анализи и коментари за Първи Развод. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Върховният съд в Манхатън разреши на жена от Ню Йорк да стане първият човек, който да подаде законно молба за развод чрез Фейсбук-съобщение, писа "Дей...