"Байерн" загря за "Порто" с лек успех

"Байерн" Мюнхен постигна лесен успех с 3:0 над "Айнтрахт" Франкфурт на "Алианц Арена" в двубой от 28-ия кръг на Бундеслигата. В навечерието на първия...