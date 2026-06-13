"Байерн" е шампион на Германия, постави рекорд
"Байерн" Мюнхен стана шампион на Германия за пореден път. Баварците подпечатаха златото след успеха в гостуването на новака "Инголщад" с 2:1. Селекци...
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"Байерн" Мюнхен стана шампион на Германия за пореден път. Баварците подпечатаха златото след успеха в гостуването на новака "Инголщад" с 2:1. Селекци...
"Байерн" Мюнхен спечели титла номер 25 от Първа Бундеслига. Това стана, след като вчера "Волфсбург" допусна загуба с 0:1 от "Борусия Мьонхенгладбах"....
"Байерн" Мюнхен постигна лесен успех с 3:0 над "Айнтрахт" Франкфурт на "Алианц Арена" в двубой от 28-ия кръг на Бундеслигата. В навечерието на първия...